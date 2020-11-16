Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 77,18 рубля

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи опустился на 0,27%, до 77,1775 рубля, курс евро - на 0,22%, до 91,3775 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:22 мск курс доллара находился на уровне 77,0875 рубля (-0,39%), евро снижался до 91,32 рубля (-0,28%).

Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 1,29% - до $43,33 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 1,53% и торгуется на уровне $41,02 за баррель.

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,96% и достигал 3054,35 пункта, а индекс РТС - на 1,25%, до 1243,10 пункта.

К 10:09 мск индекс Мосбиржи находился на отметке 3068,59 пункта (+1,43%). Индекс РТС торговался на уровне 1255,03 пункта (+2,22%).