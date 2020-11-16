Правозащитники обвиняют Apple в нарушении законов ЕС о защите личных данных

ВЕНА, 16 ноября. /ТАСС/. Австрийская некоммерческая организация None of Your Business (NOYB - "Не ваше дело"), возглавляемая активистом Максом Шремсом, подала жалобы против американской корпорации Apple в органы по защите персональных данных пользователей в Германии и Испании, обвинив компанию в нарушении законодательства Европейского союза (ЕС) о конфиденциальности. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.

Организация, как указывает агентство, обвиняет Apple в несанкционированном использовании IDFA (The Identifier for Advertisers) - уникального номера, который компания присваивает каждому устройству. Активисты утверждают, что данный идентификатор позволяет хранить информацию о пользователях в гаджетах без их согласия. Кроме того, благодаря IDFA компании могут точно связать установку приложения на конкретном телефоне с рекламной кампанией, которая привлекла клиента.

Вместе с тем, IDFA, как пишет Reuters, дает возможность Apple и третьим сторонам отслеживать поведение пользователя в интернете, а также выяснять его предпочтения в отношении потребления. Особое значение это имеет для таких технологических гигантов, как Facebook, которые с его помощью могут отправлять интересующую клиента целевую рекламу.

"Apple размещает в своих телефонах коды, которые сравнимы с файлами cookie, без согласия пользователя. Это явное нарушение законов Европейского союза о конфиденциальности", - отметил адвокат NOYB Стефано Россетти, сославшись на нормы ЕС, требующие предварительного согласия владельца устройства на установку и использование такого рода информации. "IDFA следует не только ограничить, но и навсегда удалить", - добавил он.

В свою очередь Apple заявляет, что обеспечивает пользователям высокий уровень защиты личных данных. При этом подчеркивается, что с выпуском новой операционной системы iOS 14 корпорация планирует предоставить клиентам еще большую степень защиты персональной информации.

По данным исследовательской компании Counterpoint Research, каждый четвертый европеец пользуется смартфоном, произведенным Apple.

Известный активист

Шремс стал известен в 2015 году после того, как выиграл первый судебный процесс против Facebook. Тогда Европейский суд удовлетворил его жалобу 2013 года и признал незаконным соглашение Safe Harbor между ЕС и США о передаче социальной сетью персональных данных европейских пользователей спецслужбам США. Впоследствии Европейская комиссия была вынуждена отменить действие Safe Harbor и в 2016 году подписала новое соглашение с США о защите персональных данных EU-US Privacy Shield.

Вторая жалоба Шремса была направлена против передачи персональных данных компанией Facebook Ireland (европейский офис Facebook расположен в Ирландии - прим. ТАСС) головному офису корпорации в США на основе действия директивы Standard contractual clauses ("Стандартные договорные условия"). Австрийский активист обратился с жалобой в Комиссию по защите персональных данных Ирландии с требованием прекратить передачу данных между ирландским и американским офисами компании Facebook, которая в конечном итоге предоставляет данные спецслужбам США.

При этом Шремс не выступал против директивы Standard contractual clauses, а только настаивал на том, что Facebook обязана принять меры с тем, чтобы предоставляемые структурам США - Агентству национальной безопасности и Федеральному бюро расследований - данные не могли быть ими использованы для слежки и судебного преследования пользователей.