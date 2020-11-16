Новый резидент ТОР откроет рыболовно-охотничью базу на Чукотке

ТАСС, 16 ноября. Новый резидент преференциального режима ведения бизнеса - "Территория опережающего развития "Чукотка" - откроет в регионе рыболовно-охотничью базу для местных жителей и туристов, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора полуострова.

"Размещение клиентов на территории базы планируется в двух мобильных домиках. Старт туров планируется во втором квартале 2021 года. Компания, в первую очередь, рассчитывает на увеличение внутрироссийского турпотока, что отвечает новым целям развития внутреннего туризма в России, а также, в связи с общемировым спросом на экстремальный туризм, рассчитывает на привлечение иностранных туристов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что компания "АТВ ТРЕВЕЛ ЧУКОТКА", открывающая новый туробъект, стала 53 резидентом ТОР "Чукотка".

Ранее в окружном правительстве ТАСС сообщали, что всего в регионе в настоящее время действует одна территория опережающего социально-экономического развития "Чукотка", резидентами которой заявлены проекты с плановыми показателями инвестиций в объеме 37 млрд рублей и 3,7 тыс. новых рабочих мест.

В 2014 году президент России Владимир Путин подписал закон "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации", а также утвердил меры господдержки и порядок осуществления деятельности на таких территориях. Все резиденты ТОР имеют государственные преференции. Среди основных - снижение налога на прибыль, освобождение от уплаты земельного налога и налога на имущество, финансирование строительства объектов инфраструктуры ТОР за счет бюджетных средств.