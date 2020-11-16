ЦБ с 17 ноября выпускает в обращение памятную монету из драгоценного металла

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Банк России 17 ноября выпускает в обращение памятную монету из серебра "Поэт А. А. Фет, к 200-летию со дня рождения (05.12.1820)" серии "Выдающиеся личности России". Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ.

На серебряной монете, посвященной 200-летию А. А. Фета, изображен портрет поэта. Справа имеется надпись "Афанасий Фет" и годы жизни поэта "1820" и "1892". Номинал монеты - 2 рубля, тираж - 7 тыс. штук, масса драгоценного металла в чистоте - 15,55 г.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напомнили в Банке России.