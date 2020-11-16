Платежи за вывоз мусора вырастут с июля 2021 года

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Тарифы на вывоз отходов для граждан не будут повышаться с нового года. Рост произойдет лишь с 1 июля 2021 года, сообщил замглавы компании "Российский экологический оператор" (РЭО) Алексей Макрушин.

"С Нового года тарифы не вырастут. У нас рост тарифов происходит один раз в год, в июле. <...> Сейчас проходит компания, в рамках которой собираются заявки на установление тарифов на очередной год. Тарифы будут повышаться с 1 июля", - сообщил он в рамках интервью ТАСС.

По словам Макрушина, рост тарифов ограничен предельным индексом, увеличение будет идти с заранее согласованным темпом, который в среднем по стране находится на уровне 4%.