Мишустин сообщил, что Путин поддержал разработку национального проекта в сфере туризма

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что президент РФ Владимир Путин поддержал идею разработки нацпроекта в сфере развития туризма.

"Президент поддержал разработку национального проекта в сфере туризма и индустрии гостеприимства", - сказал Мишустин, открывая оперативное совещание с вице-премьерами в понедельник. Он назвал развитие внутреннего туризма одним из самых важных вопросов.

Премьер подчеркнул, что в настоящий момент в отрасли сложилась непростая ситуация. "Не все туроператоры, гостиницы, музеи и выставочные залы работают, но развитие внутреннего туризма остается одним из приоритетов правительства", - сказал он, напомнив, что в отрасли заняты миллионы людей.

По мнению Мишустина, важно не просто сохранить туриндустрию в стране, а активно развивать ее, чтобы занятые в туристической отрасли люди могли помочь путешественникам со всего мира увидеть Россию во всей ее красе. "Эта отрасль дает и возможность экономического роста в регионах, исторических городах, сельских территориях, создает новые рабочие места, в том числе и в малом и среднем бизнесе, стимулирует развитие более 50 смежных отраслей, поэтому сейчас важно уделить особое внимание подготовке национального проекта по развитию внутреннего туризма", - подытожил глава кабинета министров.