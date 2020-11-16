Новый атомный ледокол "Арктика" вышел из Мурманска в первый рабочий рейс

МУРМАНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Универсальный атомный ледокол "Арктика", введенный в эксплуатацию 21 октября, отправился из Мурманска в первый рабочий рейс. Экипажу предстоит работа в акватории Северного морского пути, сообщила в понедельник пресс-служба ФГУП "Атомфлот".

"Четырнадцатого ноября головной универсальный атомный ледокол "Арктика" вышел из порта Мурманск в свой первый рабочий рейс. Судно взяло курс в направлении Карского моря. До середины декабря атомный ледокол "Арктика" будет работать в акватории Северного морского пути", - сказано в сообщении.

В "Атомфлоте" отметили, что новый ледокол универсален и готов обеспечивать ледокольные проводки по всей акватории Севморпути, этот рейс станет своего рода продолжением испытаний. "Атомный ледокол "Арктика" готов обеспечить ледокольные проводки по всей акватории Севморпути, первый рейс займет три недели. В Арктике идет активный процесс ледообразования. Сейчас у нас есть возможность, что называется, обкатать ледокол, это обычный процесс после ввода в эксплуатацию любого судна", - приводят в сообщении слова директора по судоходству ФГУП "Атомфлот" Леонида Ирлицы.

По информации "Атомфлота", после завершения рейса ледокол "Арктика" зайдет в Мурманск для пополнения запасов, а в конце декабря вернется в акваторию Северного морского пути. Зимне-весеннюю навигацию атомоход проведет в Арктике.

Атомный ледокол "Арктика" - первый из серии 22220, был заложен на Балтийском заводе (входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК) 5 ноября 2013 года, спущен на воду 16 июня 2016 года. Помимо "Арктики", в серию войдут еще четыре ледокола: "Сибирь", "Урал", "Якутия" и "Чукотка". Планируемые даты их ввода в эксплуатацию: 2021, 2022, 2024 и 2026 годы.

Уникальная двухосадочная конструкция позволяет использовать атомоходы проекта 22220 как в глубокой воде, так и в устьях полярных рек. Это преимущество делает судно универсальным и увеличивает географию его эксплуатации. Серия принципиально новых атомных судов проекта 22220, созданных для решения стратегических задач по освоению и развитию Арктики, обеспечит круглогодичную навигацию в западном районе Арктики, что позволит достигнуть необходимого уровня грузоперевозок по Северному морскому пути. Также сейчас осуществляется строительство головного ледокола проекта 10510 "Лидер", ввод в строй которого ожидается в 2027 году.