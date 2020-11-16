Чернышенко заявил, что мероприятия нацпроекта по туризму необходимо запустить к лету

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Мероприятия нацпроекта по туризму необходимо запустить к новому летнему туристическому сезону, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Я считаю важным сделать все, чтобы можно было запустить мероприятия нацпроекта к грядущему летнему туристическому сезону", - сказал Чернышенко, выступая на оперативном совещании главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами.

В настоящее время разрабатывается комплексный план по подготовке и утверждению этого национального проекта, сообщил вице-премьер. Нацпроект будет включать в себя формы проектного управления, создание института развития, который займется стимулированием спроса на туристический продукт, а также сможет оказывать бизнесу помощь в создании турпродукта, отметил он.

"И, конечно, [нацпроект будет включать] комплексное освоение территорий, включая планирование туристических потоков по всей стране, мастер-планирование, зонирование кластеров, развитие рынков земельных участков, которые будут предоставляться для строительства объектов туриндустрии", - добавил вице-премьер.

По его словам, важно продемонстрировать зеленый свет российскому турбизнесу, "фаст трек", поддержку, которая будет включать в себя и льготные условия для получения кредитов, и субсидирование процентной ставки, и многие другие вещи.