Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 декабря снизится до $42 за тонну

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 декабря 2020 года уменьшается на $0,2 - до $42 за тонну. Об этом говорится в материалах на сайте Минфина РФ.

По данным министерства, средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 октября по 14 ноября составила $40,42 за баррель или $295,1 за тонну.

В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет $42,2 за тонну.

Отмечается, что пошлина на высоковязкую нефть останется на прежнем уровне - $4,2 за тонну. Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла останется на прежнем уровне - $12,6 за тонну, на темные - снизится с 1 декабря до $42 с $42,2. Пошлина на экспорт товарного бензина останется на прежнем уровне - $12,6, прямогонного (нафта) снизится до $23,1 с $23,2 за тонну.

Пошлина на сжиженный газ останется на нулевом уровне. Пошлина на кокс составит $2,7 за тонну.