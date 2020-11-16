Mail.ru Group выходит на рынок облачного гейминга

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Игровое подразделение Mail.ru Group (бренд MY.GAMES) открывает публичный бета-тест сервиса облачного гейминга, который позволяет запускать игры в высоком качестве на слабых компьютерах. В будущем компания планирует интегрировать сервис в соцсеть "ВКонтакте", говорится в сообщении MY.GAMES.

Сервис доступен на платформе MY.GAMES Store, пользователи смогут запускать в "облаке" как продукты самой платформы, так и игры из библиотек других цифровых магазинов, включая Steam и Epic Games Store, при условии, что они уже приобретены игроком.

На этапе тестирования сервис будет доступен на всей территории России, но для комфортной игры компания считает оптимальным находиться в радиусе 1500-2000 км от серверных центров MY.GAMES Cloud. Для облачного сервиса MY.GAMES использует собственные сервера, расположенные в Москве и Санкт-Петербурге, в 2021 году компания планирует расширить эту территорию.

На этапе бета-теста сервис будет доступен только на Windows, а в 2021 году планируется запустить версии для Mac OS, Android, iOS и SmartTV. Также компания ведет работу по интеграции сервиса с "ВКонтакте", что позволит играть в "облаке" через соцсеть в браузере.

Согласно данным NewZoo, мировой рынок облачного гейминга к 2023 году может вырасти более чем в 8 раз - до 4,8 млрд долларов. Россия на этом рынке - молодой игрок, первые подобные решения для игроков активно начали появляться только в 2019 году.

Сейчас в России крупнейшие игроки рынка - GFN.RU (контролируется группой "Сафмар" Михаила Гуцериева) и "Билайн" (Beeline Gaming), использующие решения Nvidia GeForce Now, а также "Мегафон" (совместно с Loudplay). Также в 2020 году был запущен маркетплейс облачных сервисов (GFN.RU, Loudplay, Playkey и Drova) мобильным оператором МТС.