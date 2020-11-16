Производство лекарств и медицинских материалов выросло в Москве на 28%

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Индекс производства лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях, в январе-сентябре 2020 года вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, рост показывают фармацевтическая отрасль и химическое производство: московская промышленность быстро адаптировалась к взрывному росту спроса на санитайзеры, средства для дезинфекции, средства индивидуальной защиты и сегодня не только обеспечивает потребности города, но и поставляет свою продукцию на экспорт.

"В условиях серьезно ограниченного спроса на внешних рынках [где также идет борьба с пандемией и стандартная структура потребления сильно изменилась], это стало хорошей точкой роста для экономики столицы. Индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях в январе-сентябре 2020 года, вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время рост производства пищевых продуктов составил 19%, то есть отрасль медицины и лекарственных средств растет значительно быстрее", - сказал Ефимов.

Он отметил, что также пандемия и ее последствия существенно ускорили цифровую трансформацию и переход в онлайн тех предприятий, которые ранее концентрировались на офлайн-спросе. Рост онлайн-продаж позволил поддержать общий оборот торговли даже в период, когда торговые центры были закрыты. Период самоизоляции дал импульс развитию всего онлайн-сектора, и его рост продолжится и после пандемии.

Кроме того, по словам заммэра, еще одним важным стимулом развития экономики остается недвижимость: во многом благодаря мерам поддержки и льготной ипотеке спрос на квартиры на первичном рынке вырос. Москва занимает первое место среди регионов России по сумме выданных льготных ипотечных кредитов. За девять месяцев 2020 года в столице было введено в эксплуатацию более 3 млн кв. м жилья.

"Строительная отрасль обладает мощнейшим мультипликативным эффектом - при строительстве задействуется огромное количество смежных отраслей, создаются рабочие места, стимулируется экономическая активность. Поэтому одним из важнейших антикризисных драйверов восстановления экономики станет программа комплексного развития территорий бывших промышленных зон (КРТ), реализуемая в Москве. В рамках программы инвесторам предоставляются особые условия, включая обязательства по созданию новых рабочих мест и развитию территорий. Запланирована комплексная перестройка территорий общей площадью более 2 тыс. га, на создаваемых производствах появятся около 500 тыс. новых рабочих мест", - добавил Ефимов.