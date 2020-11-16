"Газпром нефть" в январе - сентябре увеличила производство бензина на 2,1%

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Нефтеперерабатывающие заводы "Газпром нефти" - Московский и Омский - в январе - сентябре 2020 года увеличили производство бензина на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 6,12 млн тонн, дизельного топлива - на 6,2%, до 6,88 млн тонн, говорится в сообщении компании.

Совокупно заводы переработали 22,46 млн тонн нефтяного сырья.

Глубина переработки на Московском и Омском НПЗ возросла на 3,3 процентного пункта (п.п.) и 3,8 п.п., достигнув значений в 85,8% и 94,6% соответственно.

"Благодаря пуску высокотехнологичного комплекса переработки нефти "Евро+" на Московском НПЗ повышен выпуск светлых нефтепродуктов. Рост производства востребованной рынком продукции является одной из задач программы модернизации НПЗ, которую продолжает "Газпром нефть", - отметили в компании.

Предприятия "Газпром нефти" также нарастили производство товарных дорожных и строительных битумов на 13,1% - до 1,51 млн тонн. Московский НПЗ повысил выпуск инновационных полимерно-битумных вяжущих материалов на 8,6% - до 20,9 тыс. тонн. При этом выпуск низкомаржинального мазута сократился на 35,2%.

"В 2020 году нефтеперерабатывающая отрасль столкнулась с рядом серьезных вызовов. Нам никогда не приходилось работать при таких рыночных условиях и одновременно ограничениях, вызванных пандемией. Мы сохранили эффективность и повысили объемы производства маржинальных продуктов благодаря высокой технологической гибкости и применению современных цифровых инструментов планирования и управления всей цепочкой в целом", - отметил заместитель генерального директора "Газпром нефти" по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер.