Москомархитектура одобрила концепцию новой штаб-квартиры "Яндекса"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Москомархитектура одобрила архитектурно-градостроительное решение для новой штаб-квартиры "Яндекса", которая будет располагаться в Гагаринском районе Москвы. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

"Проект штаб-квартиры "Яндекса" станет еще одним примером реализации в Москве сложной, технологичной, современной архитектуры. Фасады облицуют титановыми панелями светлого оттенка, часть стен и атриум закроет витражное остекление. Кровля будет иметь сложный контур с эксплуатируемыми террасами вдоль фасада и на кровле. Необычный силуэт и материалы отделки призваны подчеркнуть стремление компании к совершенствованию и развитию", - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, чьи слова приводят в сообщении.

Уточняется, что штаб-квартиру "Яндекса" построят на месте бывшей гостиницы "Корстон". На первых этажах здания будет размещено множество полезных для горожан сервисов. Так, будут открыты кафе, рестораны, аптеки и предприятия сервиса. Помимо этого, в комплексе предусмотрено два больших конференц-зала, образовательный комплекс и музей Яндекса.

"Визуально комплекс будет представлять собой три "крыла", объединенные центральным атриумом с прозрачной кровлей и общественным пространством. Высота крыльев будет разной: чем ближе к жилым домам, тем ниже. По высоте новое здание будет сопоставимо с "Корстоном". Предусмотрен многоуровневый подземный паркинг", - добавляется в материале.

Кроме этого, "Яндекс" планирует благоустроить территорию около штаб-квартиры: между улицами Академика Зелинского и Академика Зельдовича появится новый парк площадью около 2 га.

Проект разработан лондонским бюро PLP Architecture, главный архитектор - Ли Полисано. В проектировании также участвуют российские бюро АПЕКС и РТДА.