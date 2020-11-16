В Москве банки выдали более 35 тыс. льготных ипотечных кредитов

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Банки Москвы с весны выдали более 35 тыс. льготных ипотечных кредитов на общую сумму почти 200 млрд рублей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"За время действия федеральной льготной ипотечной программы банками Москвы было выдано 35,9 тыс. льготных ипотечных кредитов по ставке 6,5%, их объем на начало ноября составил уже 198 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он уточнил, что программа льготного ипотечного кредитования была запущена весной этого года в период временных ограничений для поддержки населения и строительной отрасли. В настоящий момент на Москву приходится 26% от общей суммы выданных в России льготных кредитов. Причинами лидерства Москвы на рынке льготной ипотеки являются баланс спроса и предложения, уровень доходов и минимальная безработица, которые обеспечивают уверенность заемщиков в своей кредитоспособности.

По данным статистики, несмотря на последствия пандемии, за восемь месяцев 2020 года рост номинальной заработной платы составил 6,2%, он наблюдался во всех отраслях городской экономики, а уровень зарегистрированной безработицы даже в пик пандемии не превышал 3%.

"Ежемесячно объем выданных кредитов прирастает примерно на 40%, а с начала июля этот показатель увеличился более чем в пять раз. В тройку лидеров по объемам льготного ипотечного кредитования в столице входят Сбербанк, который выдал 33% от общего объема кредитов, ВТБ - 27%, Альфа банк - 9%. Чуть более 5% приходится на банк "Открытие" и Россельхозбанк, около 20% - на другие банки", - добавил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Помимо льготной ипотечной программы, были разработаны четыре пакета мер поддержки столичного бизнеса на общую сумму около 90 млрд рублей. Это отмена арендных платежей, отсрочка уплаты авансовых платежей, компенсация по налогу на имущество и земельным платежам, а также помощь в кредитовании и субсидировании малого и среднего бизнеса (независимо от вида деятельности). Эти меры охватывают 13 отраслей экономики и более 45 тыс. организаций, в которых работают в общей сложности 770 тыс. человек. В антикризисные пакеты вошло более 20 финансовых инструментов, которые позволили предпринимателям поддержать свой бизнес и сохранить рабочие места.