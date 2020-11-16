ФАС предлагает снизить порог стоимости активов банков для контроля за сделками

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает снизить порог стоимости активов банков, при превышении которого требуется получение предварительного согласия антимонопольного органа на совершение сделок, говорится в сообщении ФАС.

Отмечается, что ФАС разработала и внесла в правительство проект постановления, который предполагает снижение величины стоимости активов кредитных организаций с 33 млрд рублей до 29 млрд рублей. Документ устанавливает величины стоимости активов финансовых организаций, при превышении которых требуется получение предварительного согласия антимонопольного органа на совершение сделок и других действий, предусмотренных законом о защите конкуренции.

"В рамках ежегодного пересмотра величин стоимости активов кредитных и микрофинансовых организаций и по результатам исследования состояния конкурентной среды на этих рынках ФАС России пришла к выводу о необходимости снижения пороговой величины стоимости активов только кредитных организаций", - отмечают в ФАС.

По данным антимонопольной службы, в настоящее время имеется ряд кредитных организаций со значимыми долями на отдельных региональных рынках банковских услуг, сделки и иные действия в отношении которых могут привести к росту концентрации на соответствующих рынках.

"Величины активов таких банков не превышают установленное в настоящее время значение и, соответственно, сделки в отношении них не подпадают под государственный контроль в сфере экономической концентрации", - сообщила начальник Управления контроля финансовых рынков ФАС России Ольга Сергеева.

Она добавила, что антимонопольные органы должны иметь возможность контролировать сделки экономической концентрации в отношении таких организаций, чтобы не допустить увеличение концентрации на региональных рынках.

Кроме того, было принято решение не менять величину стоимости активов микрофинансовых организаций в связи с незначительным изменениями стоимости активов таких организаций в истекшем году.