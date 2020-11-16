Предприниматели Москвы получили отсрочку арендных платежей на 15 млрд рублей

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Всего 3,5 тыс. предпринимателей и организаций в Москве воспользовались мерой поддержки бизнеса в виде отсрочки платежей за аренду городской недвижимости на общую сумму 15,4 млрд рублей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Организации и индивидуальные предприниматели оформили отсрочку платежей за аренду городской недвижимости за второй квартал 2020 года на общую сумму 15,42 млрд рублей. Этой мерой уже воспользовались 3,5 тыс. предпринимателей. Все остальные получатели могут воспользоваться своим правом до конца года", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Согласно постановлению правительства Москвы № 212 о мерах экономической поддержки бизнеса во время пандемии, предприниматели, арендующие у города землю и недвижимость, вправе получить отсрочку имущественно-земельных платежей за второй квартал 2020 года в связи с ограничениями в рамках антикризисной поддержки бизнеса. Так, девелоперы могут перенести до конца декабря 2020 год оплату аренды городской земли по масштабным инвестиционным проектам, а также при изменении цели предоставления участков. Собственники застраиваемых земель могут отсрочить трехмесячные платежи за изменение вида разрешенного использования своих участков. Проценты при этом взиматься не будут. На таких же условиях столичные власти разрешают представителям малого и среднего предпринимательства перенести платежи по договорам купли-продажи при выкупе арендуемых у города нежилых помещений.

"Оформить отсрочку имущественно-земельных платежей за второй квартал 2020 года можно до конца года. Воспользоваться этой мерой поддержки могут более 3,6 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей. Общий объем такой помощи оценивается в 16,7 млрд рублей. Эта мера оказалась очень востребованной, и подавляющее большинство получателей ее уже реализовало", - добавил Ефимов.

Оформление отсрочки до конца 2020 года позволит избежать начисления пеней в случае неуплаты арендных платежей за второй квартал.

Помощь бизнесу

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, наибольший объем пролонгированных платежей на 11,8 млрд рублей оформил строительный сектор - 386 компаний.

"120 застройщиков-арендаторов отложили трехмесячные платежи за изменение цели предоставления участков, а еще 32 девелопера - за изменение вида разрешенного использования принадлежащей им земли. Самыми массовыми получателями отсрочек стали представители малого и среднего бизнеса. Более 3,2 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства оформили отсрочку платежей на 3,6 млрд рублей за выкуп арендованного у города имущества", - сказал он.

Помимо отсрочки трехмесячных платежей за землю и нежилые помещения, столичный бизнес может оформить четырехмесячные арендные каникулы. Так, город готов отменить арендаторам городской недвижимости соответствующие арендные платежи на период с марта по июнь 2020 года. Арендные каникулы распространяются на предприятия в сфере культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, организации досуга и социально-воспитательной работы, а также здравоохранения, общественного питания, торговли, туризма, бытовых и гостиничных услуг.

Чтобы получить отмену или отсрочку имущественно-земельных платежей, предпринимателям необходимо до 31 декабря 2020 года направить в столичный департамент городского имущества обращения в свободной форме. К ним нужно приложить фотографии, подтверждающие фактический вид деятельности арендатора, и приказ о приостановлении работы, если она должна быть приостановлена в соответствии с принятыми законами. Обращения принимаются онлайн через сервис "Электронная приемная" на портале mos.ru и по почте на адрес департамента городского имущества.