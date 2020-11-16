Доля обращающихся за объединением долгов выросла к ноябрю до 3%

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Доля должников, ссуды которых переданы коллекторам и которые обратились к ним с просьбой объединить несколько просроченных кредитов, по итогам октября составила 3%. Ранее на долю должников с подобными обращениями приходилось 0,5%, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

"Начиная с апреля, когда в стране начал действовать режим самоизоляции, количество таких желающих стало увеличиваться: апрель - 1%, май - 1,5%, июнь - 1,9%, июль - 2%, август - 2,1%, сентябрь - 2,5%, октябрь - 3%", - говорится в материале. 85% желающих объединить долги приходится на должников микрофинансовых организаций (МФО), 5% - на банки, 10% имеют обязательства и перед банками, и перед МФО.

В ассоциации поясняют, что в условиях экономического спада должникам становится тяжелее обслуживать и вести переговоры с двумя - тремя кредиторами одновременно, и они обращаются с просьбой об объединении ссуд. Как правило, 90% из них ранее пытались рефинансировать долги, однако в силу плохой кредитной истории им было отказано.

"В свою очередь, коллекторские агентства не имеют возможности полноценно удовлетворить спрос со стороны должников, так как реестры покупаются пулами, а индивидуальная цессия достаточно трудоемкий и затратный процесс, который зачастую нереально реализовать", - отмечается в материале.

Также в исследовании говорится, что на 1 ноября 76% должников в России имели один кредит, 16% - два, 5% - три, 2,7% - четыре и более.

"Принимая во внимание и уровень закредитованности, который мы нарастили за предыдущие три - четыре года, положение должников достаточно сложное, у многих из них по 2-5 незакрытых кредита, по части из которых они находятся в просрочке, поэтому объединение для них - это шанс погасить долг даже в условиях кризиса. Именно этим обусловлен интерес к такой возможности со стороны должников", - комментирует генеральный директор Национальной службы взыскания Роман Волосников.