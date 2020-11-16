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Максима Зайкова назначили руководителем B2B-сегмента "Билайна"

Он начнет работать в прямом подчинении гендиректора "Билайна" Александра Торбахова, а также будет включен в состав правления компании

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Бывший глава B2B-сегмента "Билайна" в Центральном регионе Максим Зайков назначен исполнительным вице-президентом компании по развитию корпоративного бизнеса, говорится в сообщении оператора.

В новой должности Зайков продолжит заниматься развитием компании в B2B-сегменте, цифровизацией и оптимизацией бизнес-процессов, будет развивать новые перспективные направления и расширять спектр партнерских решений, отмечают в компании. После назначения Зайков начнет работать в прямом подчинении гендиректора "Билайна" Александра Торбахова, а также будет включен в состав правления компании.

До Зайкова должность занимал Арташес Сивков, который в августе 2020 года был назначен первым исполнительным вице-президентом, руководителем блока "Розничный бизнес" "Билайна".

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