Бизнес Татарстана получил более 1 млрд рублей кредитов благодаря мерам поддержки в регионе

КАЗАНЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Республиканские программы поддержки позволили предпринимателям из Татарстана привлечь кредиты на сумму свыше 1 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Минэкономики республики.

"С начала года по программам микрофинансирования, реализуемым подведомственным Минэкономики РТ Фондом поддержки предпринимательства, бизнес республики привлек кредитные средства на сумму свыше миллиарда рублей. Стоит отметить, что предприниматели республики оценили удобство оформления займов онлайн - около 90% кредитных заявок подано через портал ФАСТТРЕК.РФ. В настоящее время Фонд поддержки предпринимательства одобрил заявки от бизнеса республики на получение займов по четырем видам микрофинансирования на общую сумму 1,01 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Предприниматели получали микрозайм "Однопроцентный", который власти региона запустили в период ограничительных мероприятий из-за пандемии. Он ориентирован на поддержку субъектов МСП из отраслей экономики, не вошедших в перечень пострадавших, но также ощутивших на себе негативные кризисные последствия. С августа текущего года в Татарстане запустили дополнительный пакет мер поддержки для восстановления экономики республики, в него вошли еще три льготных микрозайма.

Программа "Перезагрузка" предусматривает возможность получения кредита всем категориям МСП, занятым в реальном секторе экономики, и выдается на любые, обоснованные заемщиками, затраты на предпринимательские цели. Микрозайм "Старт" специально разработан Минэкономики Татарстана для поддержки студентов и выпускников вузов, планирующих открыть собственное дело. Для экспортно-ориентированных представителей МСП разработан микрофинансовый продукт "Развитие". По условиям программы для данной группы получателей целью кредита должна быть реализация экспортной деятельности.

На сегодняшний день Фонд поддержки предпринимательства удовлетоворил 579 заявок от предпринимателей на получение микрофинансирования. Основной объем кредитных заявок приходится на займы по программам "Перезагрузка" и "Однопроцентный".