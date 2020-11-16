Комитет Госдумы одобрил увеличение срока бюджетного кредита для субъекта РФ

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, которым предлагается увеличить срок предоставления субъекту РФ или муниципальному образованию бюджетного кредита на пополнение остатка средств на счете бюджета со 180 до 240 дней, установив срок его возврата - не позднее 1 декабря. Документ был инициирован председателем Госдумы Вячеславом Володиным и главой комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым.

Поправки вносятся в Бюджетный кодекс РФ. Документ был разработан во исполнение поручения президента РФ по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 28 сентября 2020 года. Сейчас, согласно законодательству, увеличен срок предоставления субъекту РФ (муниципальному образованию) бюджетного кредита на пополнение остатка средств на счете бюджета с 90 до 180 дней при условии его возврата не позднее 25 ноября.

Предлагаемые внесенным законопроектом изменения в условиях сложной макроэкономической ситуации и снижения поступлений доходов бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов направлены на обеспечение возможности финансирования расходов, связанных с реализацией указа президента РФ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" и будут содействовать целям обеспечения долговой устойчивости региональных и местных бюджетов, указывают авторы законопроекта.

"Увеличение срока предоставления бюджетного кредита на пополнение остатка средств на счете бюджета позволит субъектам РФ (муниципальным образованиям) обеспечить устойчивое планирование и исполнение бюджетов, а также позволит ряду регионов и муниципальных образований отказаться от заимствований в коммерческих банках и соответственно сократить расходы на обслуживание государственного (муниципального) долга", - говорится в пояснительной записке.