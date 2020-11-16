Строительство канатной дороги из Благовещенска в Хэйхэ начнется в конце 2020 года

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Строительство над Амуром канатной дороги, которая свяжет российский Благовещенск и китайский Хэйхэ, начнется в конце 2020 года, сообщил в понедельник вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на совещании в Благовещенске.

"В конце 2020 года планируется начать еще один важный объект - трансграничная подвесная дорога через реку Амур между городами Благовещенском и Хэйхэ с пассажирским терминалом. Надеемся, что возможность перемещения через границу по канатной дороге откроет новые условия для международного туризма," - сказал Трутнев.

Официальная церемония, ознаменовавшая старт реализации международного проекта, состоялась в июле 2019 года на барже, закрепленной на середине пограничной реки Амур между российским городом Благовещенском и китайским Хэйхэ. В мероприятии принимали участие первые лица Амурской области и Благовещенска, а также Народного правительства провинции Хэйлунцзян и Народного правительства Хэйхэ, представители инвесторов и подрядчиков. Как пояснил ТАСС представитель инвестора в регионе исполнительный директор компании "ЗЭД-девелопмент" Владимир Коновалов, в конце 2020 года на территории начнется непосредственно строительный процесс.

Власти Амурской области и группа компаний "Регион" в июле объявили о начале строительства канатной дороги протяженностью 973 м над Амуром между Россией и Китаем. Завершить объект планируется во второй половине 2022 года. Канатная дорога будет состоять из четырех линий и работать по маятниковому принципу, как фуникулер. Планируемый ежегодный поток пассажиров к 2024 году составит 1 млн человек. С помощью проложенного над водой троса попасть в соседнюю страну можно будет за шесть минут.

В 2020 году произошли изменения в стоимости проекта, связанные с нововведениями. К примеру, основное здание терминала планируется сделать четырехэтажным, а его площадь увеличить почти в два раза - до 26 тыс. кв. метров. В связи с требованиями контрольно-надзорных органов, пропускная способность дороги снижена до 457 человек в час, однако вместимость одной гондолы будет увеличена - одновременно в ней смогут находиться 110 человек.

Кроме того, в рамках проекта почти до 6,8 млрд рублей планируется увеличить объем инвестиций на реализацию проекта по строительству таможенно-логистического терминала. На полную мощность он выйдет в середине 2024 года. Пропускная способность и скорость обработки грузов позволят принимать в нем до 630 грузовых автомобилей в сутки. Проект позволит открыть порядка 900 новых рабочих мест.