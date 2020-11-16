В "Москва-Сити" открылся коворкинг нового формата

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Компания Headway открыла в башне "Восток" МФК "Башня Федерация" в "Москва-Сити" коворкинг, объем инвестиций в который составит почти 200 млн рублей. Об этом в понедельник сообщил журналистам основатель и акционер коворкинга Headway Николай Каргальцев.

"Инвестиции в премиальный дизайнерский коворкинг в горизонте пяти лет составят 194 млн рублей с учетом арендных платежей. Предусматривается развитие проекта в формате франшизы", - сказал он.

Коворкинг площадью 650 кв. м расположился на 35 этаже башни "Восток". В его состав входят 22 кабинета. Проект ориентирован на небольшие команды, в целевой аудитории - брокеры, юристы, консультанты, хедхантеры, руководители IT-команд разработчиков. Рабочее место в коворкинге в среднем оценивается в 44 тыс. рублей в месяц, на данный момент это самый дорогой коворкинг в "Москва-Сити", рассказали в пресс-службе компании.

Компания Headway основана бывшим топ-менеджером "Газпрома" Николаем Каргальцевым, который по окончании трудовой деятельности в 2017 году сфокусировался на инвестициях в коммерческую недвижимость.

Комплекс "Башня "Федерация" построен на 13-м участке "Москва-Сити" и состоит из двух небоскребов - "Запад" и "Восток" (самые высокие жилые апартаменты в Европе). Общая площадь объекта - 443 тыс. кв. м. Высота башни "Запад" - 242 м, "Восток" - 374 м.