Сумма господдержки Адыгеи в 2021 году увеличат до 8 млрд рублей

МАЙКОП, 16 ноября. /ТАСС/. Адыгея в будущем году получит 8 млрд рублей дополнительной поддержки из федерального бюджета для выполнения социальных обязательств и целевых показателей, сообщила в понедельник пресс-служба главы республики.

"Трехсторонняя комиссия правительства РФ, Госдумы и Совета Федерации в рамках подготовки ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2021-2023 годы одобрила поправки, в соответствии с которыми Адыгея получит дополнительную финансовую поддержку. Благодаря одобренным поправкам республика в 2021 году дополнительно получит более 8 млрд рублей к 10,7 млрд рублей трансфертов, которые были изначально запланированы в проекте бюджета", - говорится в сообщении.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что благодаря поддержке федерального центра республике удается решить важные для региона вопросы, достичь целевых показателей, выполнить все социальные обязательства. Дополнительные средства будут распределены почти по 40 видам поддержки, примерно треть из них - направления, которые в первоначальном проекте бюджета не были учтены для Адыгеи на следующий год. Они внесены сейчас благодаря совместной работе с правительством РФ в трехсторонней комиссии при поддержке члена комиссии и бюджетного комитета Госдумы, депутата от Адыгеи Владислава Резника.

По словам Резника, большая часть дополнительных средств предназначена для мероприятий в социальной сфере. В частности, 4,5 млрд рублей - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности республики, почти 500 млн рублей - дотации на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы. Более 254 млн рублей предназначены для модернизации первичного звена здравоохранения, более 244 млн рублей пойдут на обеспечение горячего бесплатного питания младших школьников, более 200 млн рублей - на создание дополнительных мест в детских садах, более 1 млрд рублей - на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, более 181 млн рублей - на ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего и последующих детей, более 223 млн рублей - на ежемесячные выплаты учителям за классное руководство.

Существенные средства предусмотрены на софинансирование капиталовложений, развитие экономики республики, в том числе сельского хозяйства и сельских территорий, формирования современной городской среды. Более 700 млн рублей предназначено для строительства в рамках инвестиционных проектов по созданию туристических кластеров на территории республики.

"Общая сумма поддержки для Адыгеи из федерального бюджета на следующий год увеличена почти в два раза. Можно сказать, что это рекордное увеличение. Я благодарен членам комиссии за поддержку, эти средства позволят обеспечить в полном объеме все обязательства республики перед ее жителями. Все это особенно важно в нынешних непростых условиях, сложившихся из-за пандемии", - цитирует Резника пресс-служба главы республики.