В Мурманском торговом порту установили рекорд погрузки щебня

МУРМАНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Производственный рекорд погрузки щебня для инфраструктурных проектов Арктики установили в Мурманском морском торговом порту (ММТП). Более 39 тыс. тонн смог принять балкер "Енисей", сообщили в понедельник в пресс-службе порта.

"Новый производственный рекорд установлен в Мурманском морском торговом порту. На борт балкера "Енисей" погружено 39 048 тонны щебня, произведенного в карьерах Мурманской области и предназначенного для проведения строительных работ в Арктической зоне Российской Федерации в рамках реализации инфраструктурных проектов. Предыдущий рекорд был установлен в начале августа 2020 года, когда на борт балкера Pola Devora было погружено 36 105 тонн щебня", - сообщили в порту.

На предприятии подчеркнули, что российский балкер "Енисей" является крупнейшим когда-либо заходившим в Мурманский морской торговый порт судном, работающим с навалочными грузами в Арктической зоне России. В настоящее время балкер с грузом вышел из Мурманска и следует в порт Сабетта.

АО "Мурманский морской торговый порт" - крупнейшая стивидорная компания в АЗРФ, обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. В 2019 году порт обработал свыше 17,5 млн тонн различных грузов, работа на арктическом направлении является одним из приоритетов компании.