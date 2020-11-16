"Аэрофлот" возобновит полеты на Кипр с 22 ноября

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" с 22 ноября возобновит рейсы в Ларнаку (Кипр), говорится в сообщении компании. При этом в "Аэрофлоте" отмечают, что въезд в страну разрешен только определенным категориям пассажиров (гражданам, владельцам вида на жительство и др.).

"Аэрофлот" возобновляет выполнение полетов в Ларнаку с 22 ноября 2020 года. Рейсы SU2072/SU2073 Москва - Ларнака - Москва будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям, - отмечается в сообщении. - Продажа билетов открыта на сайте "Аэрофлота" и у официальных агентов. По мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться".

На данный момент авиасообщение между РФ и Кипром официально не возобновлялось. Многие авиакомпании выполняют грузопассажирские рейсы, которые в первую очередь предназначены для перевозки различных грузов, но при этом до перевозки допускаются некоторые категории пассажиров.

Россия из-за пандемии весной прекратила регулярное пассажирское авиасообщение с другими странами. С лета были частично возобновлены полеты в ряд государств: Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Японию, на Мальдивы и на Кубу. На прошлой неделе также было формально возобновлено авиасообщение с Эфиопией и Сейшельскими островами, однако пока никто из авиакомпаний РФ не объявил о начале полетов в эти страны.