Инвестиции в газификацию Липецкой области до 2025 года вырастут почти в 16 раз

ТАСС, 16 ноября. "Газпром" инвестирует в газификацию Липецкой области 2,7 млрд рублей до 2025 года, что почти в 16 раз больше, чем в предыдущую пятилетку. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба ПАО "Газпром".

"Сегодня председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период - 2021-2025 годы. Инвестиции компании предусмотрены в объеме 2,694 млрд рублей - это в 15,7 раза больше, чем в 2016-2020 годах", - говорится в сообщении.

Согласно документу, "Газпром" проведет реконструкцию и техническое перевооружение четырех газораспределительных станций, построит межпоселковые газопроводы. Кроме того, будут газифицированы и подключены к сетям газоснабжения резиденты особых экономических зон "Липецк" и "Тербуны", ряд населенных пунктов в Грязинском, Долгоруковском, Краснинском и Лебедянском районах. Администрация региона, в свою очередь, обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов и подготовку к приему газа домовладений.

По данным пресс-службы "Газпрома", на 1 января этого года уровень газификации региона составил 90,5%, в том числе в городах - 95,4%, в сельской местности - 84,6%. "В результате реализации новой пятилетней программы к 2026 году будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация Липецкой области", - сообщает компания.