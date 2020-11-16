Трутнев поручил Минсельхозу проработать вопрос упрощенного оформления мелиоративных систем

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Специалисты министерства сельского хозяйства РФ проработают вопрос упрощения оформления бесхозных мелиоративных систем в государственную собственность, что позволит их восстанавливать за счет бюджета разных уровней. Соответствующее поручение профильному ведомству было дано вице-премьером - полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрием Трутневым по итогам совещания в Благовещенске.

"Говорили сегодня о сельском хозяйстве и сразу же столкнулись с вопросом собственности и финансирования мелиоративных систем. Договорились с Минсельхозом, что будет проведена работа по изменению нормативной базы, чтобы мелиоративные системы были приняты на баланс в государственную собственность и Минсельхоза за счет дополнительных средств для финансирования", - сказал Юрий Трутнев.

Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что восстановление мелиоративных систем могло бы значительно увеличить урожайность в регионе, особенно учитывая то, что в последние годы на его объем негативно влияют обильные осадки.

"У нас сегодня 87% мелиоративных систем с площадью обслуживания 186 тыс. га является бесхозными и изношенными на 80%, остальное находится в федеральной собственности, и восстановление таких мелиоративных систем могло бы значительно увеличить урожайность и соответственно рентабельность для сельского хозяйства. Законодательно, к сожалению, не урегулирован вопрос статуса и разграничения прав собственности мелиоративной системы и в сложившихся условиях восстановления бесхозяйных мелиоративных систем не представляется возможным, это приводит к заболачиванию и в некоторых случаях к подтоплению населенных пунктов", - пояснил Орлов, добавив, что при оформлении бесхозных мелиоративных систем, их можно было бы поэтапно восстанавливать, направляя на эти цели средства из бюджетов разных уровней.

В Приамурье из-за паводка с 25 июля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера, всего в 21 муниципальном образовании оказались подтоплены 135 населенных пунктов. В общей сложности от паводка пострадало 255 тыс. га сельхозугодий, ущерб сельскому хозяйству Амурской области от паводка превысил 3 млрд рублей. В сумму ущерба включены единовременные выплаты пострадавшим хозяйствам. Кроме того, 155 млн рублей - это поддержка на погашение процентов по кредитам и 668 млн рублей - субсидия на компенсацию по договорам лизинга. Всего это 340 договоров.

Агропромышленный комплекс является важной составной частью экономики Амурской области и формирует 8% ее валового регионального продукта. За период с 2013 по 2018 годы объем валовой продукции сельского хозяйства в области вырос в 1,5 раза. В настоящий момент в Приамурье выращивается около 40% общего объема российской сои, бобовые.