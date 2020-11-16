В S&P считают, что экономика России сможет противостоять возможным санкциям со стороны США

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Экономика России сможет противостоять возможным новым санкциям со стороны США, говорится в материале международного рейтингового агентства S&P "Оценка отраслевых и страновых рисков банковского сектора: Российская Федерация".

В документе отмечается, что нарастание геополитической напряженности в отношениях между Россией и США является риском для российской экономики, но формат и сроки принятия дополнительных санкций неопределенны, поскольку они зависят от внешней политики России и политической ситуации в США после президентских выборов в ноябре 2020 г.

"Одним из основных допущений нашего базового сценария остается предположение о том, что российская экономика и финансовая система смогут справиться со стрессовыми ситуациями, обусловленными умеренным ужесточением санкций (в случае их возникновения), например, в отношении отдельных компаний либо финансовых институтов, не имеющих системной значимости", - говорится в материале агентства.

Аналитики S&P не указывают, что в альтернативном сценарии могут возникнуть более жесткие санкции в отношении РФ, которые окажут более значительное влияние на экономику и кредитоспособность российского правительства.