Индекс РТС растет более чем на 3%

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже вырос на 3,19% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг отметки в 1266,93 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 15:09 мск.

К 15:23 мск индекс РТС замедлил рост и прибавлял 3%, до 1265,19 пункта. Индекс Мосбиржи рос на 1,57% - до уровня 3072,62 пункта.

Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 3,5% - до $44,28 за баррель. Нефть сорта WTI торгуется на уровне $41,91 за баррель, что на 3,7% выше уровня закрытия предыдущей сессии.