Мониторинг ОПЕК+ 17 ноября может вынести рекомендацию по добыче на 2021 год

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Мониторинговый комитет ОПЕК+ на встрече 17 ноября, вероятнее всего, вынесет рекомендацию министерской встрече ОПЕК+ по уровням добычи нефти в странах альянса с начала 2021 года. Об этом ТАСС сказал источник в ОПЕК.

"Вероятнее всего, будет рекомендация, да", - сообщил он. Другой собеседник ТАСС подтвердил, что заседание мониторингового комитета 17 ноября является последним в текущем году перед большой министерской встречей стран ОПЕК и "не ОПЕК", которая запланирована на 30 ноября-1 декабря 2020 года.

Каким будет решение мониторинга, сейчас не знает никто. В 15:00 по мск понедельника началась онлайн встреча членов технического комитета ОПЕК+, которая составит прогноз развития рынка нефти на первые месяцы 2021 года. Министры мониторингового комитета, в работе которого Александр Новак впервые примет участие в качестве вице-премьера РФ, обычно принимают решение после рассмотрения аналитического отчета техкомитета. Но министры ОПЕК+ уже официально заявляли, что, учитывая влияние второй волны коронавируса, готовы рассматривать как продление текущего уровня сокращения добычи, так и более углубленные ограничения.