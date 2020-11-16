В S&P заявили, что темпы здорового роста розничного кредитования в РФ достигли максимума

ТАСС, 16 ноября. В России темпы роста банковского кредитования будут низкими в 2020 году, говорится в материале международного рейтингового агентства S&P "Оценка отраслевых и страновых рисков банковского сектора: Российская Федерация". Там отмечается, что доля проблемных кредитов может составить 12-15% по сравнению с 7,5% на конец 2019 года.

"Темпы здорового роста розничного кредитования достигли максимального уровня и, как следствие, кредитный цикл розничного кредитования в России завершился в середине 2020 года. По нашим прогнозам, совокупная доля проблемных кредитов в сегменте розничного кредитования может увеличиться примерно до 6% в 2020-2021 годах", - говорится в материале.

В 2019 году банки продемонстрировали рекордно высокие показатели прибыли (1,7 трлн рублей) по РСБУ. По результатам 2020 года S&P ожидает существенного снижения прибыли вследствие постепенного ослабления качества активов.

Финансовая система

При этом финансовая система страны остается в фазе коррекции, что оказывает существенное влияние на банковский сектор. Об этом свидетельствует повышение расходов на формирование резервов и увеличение объема проблемных кредитов на балансах российских банков.

"Доступ к внешним источникам фондирования остается ограниченным в связи с экономическими санкциями в отношении нескольких крупных банков и компаний, но мы полагаем, что в последнее время стабильность банковского сектора в России повысилась благодаря стабильному и растущему объему внутренних депозитов в последние три года", - отмечается в отчете.

Экономический спад

В материале отмечается, что крупная доля государственного сектора в экономике сделает экономический спад в РФ менее значительным по сравнению с другими странами.

По мнению аналитиков, ВВП РФ в 2020 году сократится на 3,5% из-за снижения цен на нефть, сокращения нефтедобычи в соответствии с соглашением OPEC+ и влияния пандемии COVID-19. Экономический рост в 2021 году составит почти 3%.

"Несмотря на целый ряд стрессовых ситуаций, спад в экономике России будет менее значительным, чем в развитых странах, а также во многих других сопоставимых развивающихся экономиках. Это, в частности, обусловлено структурой российской экономики, в том числе меньшей ролью сектора услуг и предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ), а также более крупным государственным сектором", - говорится в материале.