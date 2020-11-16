МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Банки развития БРИКС подписали договор о принципах ответственного финансирования. Договор был подписан участниками финансового форума Механизм межбанковского сотрудничества БРИКС, передает корреспондент ТАСС с места события.

В 2020 году вместе с переходом к России председательства в БРИКС ВЭБ.РФ возглавил на один год Механизм межбанковского сотрудничества объединения.

"Важнейшим итогом российского председательства (в БРИКС - прим. ТАСС) станет меморандум о принципах ответственного финансирования. <…> Этот документ содержит восемь принципов и позволит нашим организациям стимулировать качественные инвестиции, инвестиции с позитивным экономическим, социальным и экологическим эффектом для общества, а также продвигать практики ответственного поведения", - сказал глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в ходе форума.

Он уточнил, что договор основан, в частности, на международных стандартах ОЭСР и Всемирного банка. Также Шувалов подчеркнул, что Индия, будучи председательствующей страной в 2021 году, поддержала идею продолжить работу над гармонизацией стандартов ответственного финансирования институтов развития БРИКС. "Мы признательны нашим индийским партнерам, которые высказали желание продолжить работу над рекомендациями во исполнение этих принципов в рамках своего председательства в межбанковском сотрудничестве БРИКС в 2021 году. ВЭБ готов оказать всю необходимую поддержку в этом вопросе", - отметил глава российской госкорпорации.

БРИКС - неформальное объединение, основанное в 2006 году. Странами - участницами являются Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.