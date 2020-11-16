Минэкономразвития: экономика РФ находится в начале пути адаптации к новой реальности

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Экономика РФ находится только в первой части пути по адаптации к новой реальности, меняется ее структура и баланс между глобализацией и регионализацией, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова по единому плану достижения национальных целей развития.

"Реализация единого плана будет происходить в условиях серьезных структурных изменений мировой и российской экономики и нового баланса между глобализацией и регионализацией экономики. Пандемия очевидно изменила условия хозяйствования, и нам еще предстоит выяснить характер и последствия этих изменений. Экономика только находится в пути, может быть, в первой части пути адаптации к новой реальности", - сказал Решетников.

По его словам, возможное снижение спроса на традиционные товары российского экспорта будет компенсироваться выходом на новые экспортные рынки и в том числе расширением экспорта услуг.

"Важнейшим фактором устойчивого роста является высокий уровень инвестиционной активности, снятие инфраструктурных ограничений, прежде всеготранспортных и энергетических. Неопределенность мировой геополитической ситуации также диктует развитие импортозамещения. Все эти мероприятия в плане предусмотрены", - добавил министр.

По его словам, ежегодные расходы на реализацию единого плана по достижению наццелей составят 12 трлн рублей, это более 50% всего бюджета на следующий год и свыше 70% расходов за вычетом закрытых статей. "Для сравнения, стоимость всех нацпроектов - 2 трлн рублей в год. Таким образом, подавляющая часть бюджетных расходов теперь жестко связана с достижением национальных целей развития", - подчеркнул глава Минэкономразвития.

"Еще один вызов - это запрос на социальную справедливость и снижение уровня бедности. Экономический рост должен приносить видимые результаты для всех - это увеличение доходов и повышение качества жизни. Однако очевидно, что только экономическим ростом без развития специальных механизмов борьбы с бедностью нам [этого] не достичь. Поэтому план предусматривает меры по повышению адресности социальной помощи, в том числе за счет цифровизации", - добавил Решетников.