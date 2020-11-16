В Липецкой области построили свыше 260 км газопроводов за пять лет

ЛИПЕЦК, 16 ноября. /ТАСС/. Более 260 километров новых газопроводов построили на территории Липецкой области за последние пять лет. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Было построено 45 газопроводов общей протяженностью более 264 километров, благодаря этому уровень газификации региона вырос на 10,5% и сейчас 90,5%",- сказал Артамонов, отметив, что подобный результат был достигнут в результате реализации совместной с ПАО "Газпром" программы. По словам главы региона, за последние пять лет компания инвестировала в газификацию области 1 млрд 301 млн рублей.

В этой связи он также напомнил о подписанной ранее в понедельник с "Газпромом" программе развития газоснабжения и газификации на период до 2025 года. Благодаря ей, как заметил Артамонов, через пять лет область будет полностью газифицирована. "Отдельно отмечу, что по уровню сбора платежей за газ Липецкая область - одна из лидеров в стране",- продолжил глава администрации, заметив, что в целом власти "удовлетворены сотрудничеством с "Газпромом" и готовы к реализации новых проектов".