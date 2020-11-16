В Ростехнадзоре рассказали об итогах расследования аварии на ТЭЦ в Норильске

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Причиной аварии на ТЭЦ-3 в Норильске стала недостаточная несущая способность основания свай резервуара, из-за чего произошло разрушение основания. К таким выводам пришел Ростехнадзор по итогам окончательного расследования.

"Причиной разгерметизации резервуара явилась недостаточная несущая способность плитного ростверка основания свай, что вызвало превышение допустимых усилий с последующим цепным разрушением 33 свай-стоек, а также разрушение монолитного железобетонного основания и его просадку", - сказано в сообщении ведомства.

Кроме того, были допущены нарушения при проектировании, строительстве и эксплуатации резервуара. В том числе Ростехнадзор выявил нарушения при проведении экспертизы промышленной безопасности аварийного резервуара экспертной организацией, которая прошла в 2018 году.

Наряду с этим, ведомство выявило отсутствие проведенной оценки фактического состояния резервуара с определением соответствия конструкций проектной документации и требованиям нормативов. Наконец, не было проведено обследование прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности резервуара.

"Результаты проведения технического расследования занесены в акт, в котором указаны причины и обстоятельства случившегося, допущенные нарушения требований промышленной безопасности и лица, допустившие нарушения. В акте отражены меры, принятые для локализации и ликвидации последствий, содержатся предложения по предупреждению подобных аварий. Акт подписан членами комиссии, передан им и направлен государственным органам 13 ноября 2020 года", - уточняется в сообщении Ростехнадзора.