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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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В Ростехнадзоре рассказали об итогах расследования аварии на ТЭЦ в Норильске

В ведомстве отметили, что причиной ЧП стало разрушение основания свай резервуара
Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3, 15 июня 2020 года Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3, 15 июня 2020 года
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Причиной аварии на ТЭЦ-3 в Норильске стала недостаточная несущая способность основания свай резервуара, из-за чего произошло разрушение основания. К таким выводам пришел Ростехнадзор по итогам окончательного расследования.

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"Причиной разгерметизации резервуара явилась недостаточная несущая способность плитного ростверка основания свай, что вызвало превышение допустимых усилий с последующим цепным разрушением 33 свай-стоек, а также разрушение монолитного железобетонного основания и его просадку", - сказано в сообщении ведомства.

Кроме того, были допущены нарушения при проектировании, строительстве и эксплуатации резервуара. В том числе Ростехнадзор выявил нарушения при проведении экспертизы промышленной безопасности аварийного резервуара экспертной организацией, которая прошла в 2018 году.

Наряду с этим, ведомство выявило отсутствие проведенной оценки фактического состояния резервуара с определением соответствия конструкций проектной документации и требованиям нормативов. Наконец, не было проведено обследование прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности резервуара.

"Результаты проведения технического расследования занесены в акт, в котором указаны причины и обстоятельства случившегося, допущенные нарушения требований промышленной безопасности и лица, допустившие нарушения. В акте отражены меры, принятые для локализации и ликвидации последствий, содержатся предложения по предупреждению подобных аварий. Акт подписан членами комиссии, передан им и направлен государственным органам 13 ноября 2020 года", - уточняется в сообщении Ростехнадзора.

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РоссияРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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