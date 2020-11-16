Эксперты: россияне в распродажу "11.11" приобрели на 3% меньше товаров, чем год назад

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Число продаж российских ретейлеров в распродажу "11.11" во всех каналах оказалось ниже прошлогоднего уровня на 3%. При этом онлайн-ретейлеры увеличили продажи в натуральном выражении на 78%. Об этом говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформы ОФД" (обрабатывает ежедневно по 44 млн чеков с 1 млн онлайн-касс в стране, исследование имеется в распоряжении ТАСС).

"Онлайн-продажи 11 ноября 2020 года в сравнении с 11 ноября 2019 года: число покупок превысило прошлогодний уровень на 78%. Несмотря на резкий рост уровня онлайн-продаж, в целом за этот день число покупок (офлайн + онлайн) было на 3% меньше, чем в прошлом году", - указывают эксперты. Рост объемов онлайн-торговли в день старта распродажи, посвященной "Всемирному дню шопинга", аналитики связывают с растущим перетоком потребителей в онлайн-каналы продаж товаров. Кроме того, все больше интернет-заказов совершается в населенных пунктах, отдаленных от городов, а в числе покупателей растет доля потребителей старшего возраста.

Так, во время распродажи в "М.Видео" и "Эльдорадо", которая проходила 29 октября по 11 ноября, объем онлайн-заказов вырос в среднем в 2-2,5 раза по сравнению с прошлым годом, продажи в целом показали рост до 50% в отдельные дни. "Покупатели стали больше инвестировать в домашний комфорт и приобретать товары, которые помогут качественно решить повседневные задачи, связанные с приготовлением и хранением еды, уборкой, стиркой. Например, спрос в штуках на холодильники, стиральные машины и большинство встраиваемой техники в среднем увеличился на 45-50% по сравнению с прошлым годом. Схожую позитивную динамику показали смартфоны. Планшеты прибавили более чем вдвое, пылесосы и телевизоры - порядка 30%. Повышенным спросом пользовались умные гаджеты, например, фитнес-трекеры, умные колонки", - сообщили ТАСС в компании.

Онлайн-продажи "Детского мира" с 9 по 15 ноября превысили 1 млрд руб., увеличившись в 2,5 раза в годовом сопоставлении. В главный день акции - 11 ноября - компания увеличила онлайн-продажи более чем в 3 раза год к году. Количество заказов впервые превысило 170 тыс. в день, а доля онлайн-канала в общих продажах сети "Детский мир" в России достигла 41%. Самой быстрорастущей категорией оказалась "Одежда и обувь" (+291%).

Популярность категории товаров

Аналитики "Платформы ОФД" также зафиксировали рост на 380% в сегменте онлайн-продаж продуктов (результат роста объемов онлайн-доставки и онлайн-заказов в продуктовых магазинах).

В число категорий, где рост онлайн-продаж был заметнее всего (более 130%) вошли: одежда и обувь, электроника и бытовая техника, материалы для ремонта, строительства и хозяйства.

В числе категорий, где наблюдалось снижение онлайн-продаж год к году - спорттовары (снижение более 80% по сравнению с прошлогодним уровнем), косметика и парфюмерия (снижение более 20%), указали аналитики.

Совокупный средний чек покупки в онлайне составил 3 тыс. 341 руб. - на 3% ниже прошлогоднего уровня. Средний чек онлайн-покупки в сегменте электроники составил 12 тыс. 505 руб., что на 36% выше прошлогоднего уровня; в одежде - 7 тыс. 790 руб. - на 9% выше уровня аналогичного периода прошлого года. В товарах для ремонта и строительства средний чек составил 9 тыс. 830 руб., что на 12% ниже уровня аналогичного периода прошлого года.