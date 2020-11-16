В Ростуризме сообщили, что в России создадут круглогодичную туристическую инфраструктуру

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Разрабатываемый нацпроект по туризму в том числе предусматривает создание в России круглогодичной туристической инфраструктуры, сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Мы вместе с бизнесом будем создавать современную круглогодичную туристическую инфраструктуру, дефицит которой сегодня наши граждане остро чувствуют по всей стране", - сказала она.

Также будет продолжена работа над снижением стоимости путешествий по стране, повышению качества и узнаваемости внутренних туристических направлений, чтобы добиться оптимального для туриста соотношения цены и качества продукта, сообщила руководитель ведомства. Еще одним важным блоком является снятие законодательных и административных барьеров, препятствующих ускоренному развитию отрасли, отметила она.

"Эти три ключевых направления работы - создание продукта, формирование на него спроса и снятие административных барьеров - лягут в основу будущего нацпроекта и составляющих его федеральных проектов", - указала Догузова.

В целом национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" должен дать возможность людям доступно, комфортно и безопасно путешествовать по стране, "с удовольствием открывать для себя природные и культурные богатства России", подчеркнула глава Ростуризма. По ее мнению, документ поможет сформировать "новую современную несырьевую отрасль экономики с миллионами рабочих мест по всей стране".

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил в понедельник на оперативном совещании с вице-премьерами, что президент РФ Владимир Путин поддержал идею разработки нацпроекта в сфере развития туризма. Глава государства на прошлой неделе дал согласие на запуск нового национального проекта, уточнил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Важно сделать все, чтобы мероприятия нацпроекта удалось запустить к грядущему летнему туристическому сезону, отметил Чернышенко.