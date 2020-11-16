Hainan Airlines 10-й год подряд получает высшую оценку в глобальном рейтинге Skytrax

ХАЙКОУ /Китай/, 16 ноября. /ТАСС/. Ведущий авиаперевозчик самого южного региона Китая Hainan Airlines десятый год подряд удостаивается наилучшего отзыва британской Skytrax - всемирно известной консалтинговой компании, занимающейся оценкой деятельности предприятий в сфере воздушного транспорта. Согласно оглашенному рейтингу, она вновь получила пять звезд.

"Мы собирались сообщить об этом еще в июле, однако из-за COVID-19 пришлось подождать несколько месяцев, - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Skytrax. - Рады объявить, что Hainan Airlines удается поддерживать на высоком уровне качество услуг".

Рейтинг Skytrax публикуется уже 20 лет и считается стандартом оценки качества международных авиаперевозок. Согласно этим критериям, на текущий момент только 10 авиакомпаний в мире имеют пять звезд.

"Для авиационного сектора 2020 год оказался особенным. Он принес трудности, с которыми столкнулась и наша компания, - рассказал председатель совета директоров Hainan Airlines Сюй Цзюнь. - С самого начала пандемии мы приняли меры по обеспечению контроля за эпидемиологической ситуацией и предотвращению распространения вируса, чтобы обезопасить пассажиров и экипажи воздушных судов".

Он напомнил, что китайская авиакомпания внесла большой вклад в борьбу с распространением COVID-19, организовав чартерные рейсы для доставки медиков в локации, где были зафиксированы наиболее серьезные вспышки заболевания, вызываемого коронавирусом. "Мы работаем над качеством сервиса, боремся за репутацию нашего бренда, <...> верим в подъем и восстановление авиационной отрасли", - подчеркнул Сюй Цзюнь.

Компания Hainan Airlines занимает первое место в рейтинге наиболее прибыльных коммерческих организаций южнокитайского острова. Согласно оценке Ассоциации предпринимателей Хайнаня, в 2019 году доход от основной деятельности авиаперевозчика превысил 535,14 млрд юаней ($80,22 млрд).