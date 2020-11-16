Чубайс заявил, что электроэнергетика в России переживает период технологической революции

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Электроэнергетическая отрасль в России сегодня вступает в эпоху масштабных технологических преобразований, которые изменят не только инфраструктуру, но и рынок услуг. Такое мнение в понедельник высказал председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс, выступая на всероссийской инженерно-технологической конференции "EnergyNet CON-2020".

"Традиционно считается, да и я, собственно говоря, сам много раз на это ссылался, что электроэнергетика - это очень инерционная, медленно изменяющаяся отрасль. В то же время, сейчас становится все более очевидно, что именно в электроэнергетике происходят изменения, масштаб которых, вообще говоря, революционный. <…> Новые источники энергии, прежде всего - возобновляемые, и связанная с этим гибкость сети <…> - это очевидно очень масштабные преобразования, которые еще недавно казались мало реалистичными", - сказал Чубайс.

Помимо преобразований в инженерной части электроэнергетической сети, Чубайс отметил развивающиеся сегодня в стране технологии распределенной энергетики, перспективы преобразования структуры рынка, а также создаваемые возможности развития цифровых сетей и инструментов их защиты от киберугроз.

"Я должен прямо сказать, что это все - технологические революции, которые во времена реформы энергетики, когда мы работали 10 лет назад, они даже не звучали - их просто не существовало тогда. Да, мы создавали рынок, но сейчас речь идет уже об "апгрейде" рынка", - заключил председатель правления УК "Роснано".

Все перечисленные направления развития технологий в электроэнергетике стали темами конференции "EnergyNet CON-2020" и обсуждаются именно с инженерной стороны, что важно для достижения результата, отметил он.

Говоря о месте отрасли в "большой энергетике", Чубайс назвал ее центром, который, непрерывно потребляя продукцию угольной, нефтяной и газовой индустрий, снабжает ресурсом конечных потребителей. Нынешние позиции электроэнергетики с высокой долей вероятности сохранятся и будущем, считает представитель "Роснано".