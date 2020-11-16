{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Минторг США заключил мировое соглашение с НЛМК по иску о пошлинах на ввоз стали

Правительство США не признало неправомерность действий, однако согласилось возместить НЛМК значительную часть уплаченных тарифов с учетом начисленных процентов

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Компании американского дивизиона группы НЛМК заключили мировое соглашение с Минторгом США по иску о пошлинах на ввоз слябов в США, который компании подали весной этого года. Об этом говорится в сообщении НЛМК.

"NLMK Indiana и NLMK Pennsylvania (НЛМК США), компании американского дивизиона группы НЛМК, подписали мировое соглашение с правительством США по иску, оспаривавшему отказ Министерства торговли США в удовлетворении требований об исключении слябов из-под действия мер по статье 232 закона США "О расширении торговли", - сказано в сообщении.

В мировом соглашении правительство США не признало неправомерность действий, однако согласилось возместить НЛМК США значительную часть уплаченных тарифов с учетом начисленных процентов, отмечает компания.

Теги
СШАРоссия
Возобновление авиасообщения России с другими странами
"Аэрофлот" возобновит полеты в Ниццу с 20 ноября
Читать полностью