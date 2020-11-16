Минторг США заключил мировое соглашение с НЛМК по иску о пошлинах на ввоз стали

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Компании американского дивизиона группы НЛМК заключили мировое соглашение с Минторгом США по иску о пошлинах на ввоз слябов в США, который компании подали весной этого года. Об этом говорится в сообщении НЛМК.

"NLMK Indiana и NLMK Pennsylvania (НЛМК США), компании американского дивизиона группы НЛМК, подписали мировое соглашение с правительством США по иску, оспаривавшему отказ Министерства торговли США в удовлетворении требований об исключении слябов из-под действия мер по статье 232 закона США "О расширении торговли", - сказано в сообщении.

В мировом соглашении правительство США не признало неправомерность действий, однако согласилось возместить НЛМК США значительную часть уплаченных тарифов с учетом начисленных процентов, отмечает компания.