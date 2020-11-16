Строительство трех путепроводов в Амурской области планируется начать с привлечением ГЧП

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Привлечение государственно-частного партнерства (ГЧП) при строительстве трех путепроводов через участки Транссиба в Амурской области позволит реализовать проекты в короткие сроки, считает губернатор региона Василий Орлов. Об этом он сказал в понедельник на совещании, которое провел вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев во время рабочей поездки в Благовещенск.

"По нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" с использованием ГЧП запланировано строительство трех путепроводов через Транссиб, [их] ПСД (проектно-сметные документации - прим. ТАСС) будут разработаны в этом году, общий объем инвестиций составляет порядка 6 млрд рублей. Ведем переговоры с потенциальным инвестором. <...> Необходимо строить путепроводы и считаем, через ГЧП это реально реализовать в короткие сроки. Здесь мы просили бы поручить Минтранс поддержать нашу инициативу в части предоставления капитального гранта на реализацию этих проектов", - сказал Орлов.

Строительство путепроводов запланировано вблизи пгт Новобурейский, Серышево и города Завитинска. Реализация проектов позволит сократить аварийность на железнодорожных переездах.

"В этой экономической модели есть окупаемость, то есть грузовики идут за плату, а легковой транспорт - бесплатно. Мы составляем модель таким образом, что начинаем из бюджета выплачивать стоимость понесенных затрат в течение определенного периода времени - примерно 10 лет. Было бы неплохо на начальном этапе предоставить капитальный грант, это предусмотрено законодательством РФ, в Минтрнасе такая возможность есть" - прокомментировал Орлов.

Юрий Трутнев инициативу поддержал. "Я не возражаю", - сказал он.

В сентябре на совещании при секретаре Совбеза РФ Николае Патрушеве Василий Орлов поднимал вопрос одноуровневых развязок, представляющих угрозу для автотранспорта, которому небезопасно пересекать Транссибирскую магистраль. Из этого вытекает важность строительства путепроводов.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватывает 104 города в 83 субъектах РФ и реализуется до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем на 50%.