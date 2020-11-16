"Аэрофлот" возобновит полеты в Ниццу с 20 ноября

Рейсы SU2360/SU2361 Москва - Ницца - Москва будут выполняться один раз в неделю по пятницам. Продажа билетов открыта на сайте Аэрофлота и у официальных агентов. По мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться, отмечается в сообщении.

В авиакомпании уточнили, что въезд на территорию Франции разрешен только отдельным категориям пассажиров: гражданам Франции, владельцам вида на жительство, некоторым другим категориям по специальным разрешениям властей Франции.

Ранее "Аэрофлот" сообщил о возобновлении рейсов в Ларнаку (Кипр) с 22 ноября. Въезд в страну разрешен также только определенным категориям пассажиров (гражданам, владельцам вида на жительство и др.), напоминали в компании.

Россия из-за пандемии весной прекратила регулярное пассажирское авиасообщение с другими странами. С лета были частично возобновлены полеты в ряд государств: Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Японию, на Мальдивы и на Кубу. На прошлой неделе также было формально возобновлено авиасообщение с Эфиопией и Сейшельскими островами, однако пока никто из авиакомпаний РФ не объявил о начале полетов в эти страны.