Основные расходы бюджета Северной Осетии в 2021 году направят на соцполитику и образование

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 ноября. /ТАСС/. Основную долю бюджета Северной Осетии в 2021 году планируется направить на финансирование отрасли образования и социальную политику. Эти направления займут более половины всех расходов, говорится в пояснительной записке к законопроекту о республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

"Наибольший удельный вес в расходах республиканского бюджета на 2021 год занимают расходы по разделу "Образование" - 26,8%, "Социальная политика" - 26,2%, "Национальная экономика" - 16,6%, "Здравоохранение" - 7,4%, "Физическая культура и спорт" - 5,8%", - говорится в документе, опубликованном на сайте республиканского парламента.

Средства также будут направлены на развитие жилищно-коммунального хозяйства региона, финансирование отрасли культуры, охрану окружающей среды, обслуживание госдолга и так далее. Согласно законопроекту, общий объем доходов бюджета региона в 2021 году прогнозируется в сумме 32 734 315,0 тыс. рублей, расходов - в сумме 32 837 000,8 тыс. рублей. Прогнозируемый дефицит бюджета на 2021 год составляет чуть более 102 685 тыс. рублей.

Публичные слушания законопроекта о бюджете в республике пройдут в заочном формате. Жители региона могут оставлять свои замечания и предложения на официальном сайте республиканского парламента. С 17 ноября депутаты приступят к рассмотрению документа в комитетах с приглашением представителей региональных министерств. Как пояснили ТАСС в пресс-службе парламента, в первом чтении рассмотрение законопроекта запланировано на 26 ноября 2020 года.