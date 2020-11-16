В Москве в 2021 году выделят более 18 млрд рублей на строительство новых школ

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Более 18 млрд рублей на строительство новых школ выделят в Москве в 2021 году. Всего в ближайшие три года в столице будет построено 55 школ и дошкольных учреждений, сообщил в понедельник в ходе заседания комиссии Мосгордумы по образованию руководитель столичного департамента образования и науки Александр Молотков.

"В следующем году в столице будет продолжено строительство новых учреждений образования. На эти цели в 2021 году планируется направить более 18 млрд рублей. За три года в столице возведут 31 здание для более чем 9 тыс. дошкольников и 24 школы для почти 18 тыс. учащихся. Также планируется строительство 35 пристроек к школам еще почти на 13 тыс. мест", - сообщил Молотков.

Он добавил, что с 2010 года в Москве за счет бюджета и внебюджетных источников построено 112 новых школ и 283 здания для дошкольников, в том числе за девять месяцев этого года введено в эксплуатацию 15 школ на 3 тыс. мест и восемь детсадов для 4,1 тыс. малышей.

"В целом бюджет Москвы на следующий год сохраняет социальную направленность. Все ключевые образовательные проекты будут продолжены. В общей сложности в 2021 году расходы на образование вырастут на 10,9 млрд рублей и составят 426,4 млрд рублей", - сказал Молотков.

Бюджет программы "Столичное образование"

"В проекте бюджета города Москвы на финансовое обеспечение государственной программы "Столичное образование" за счет средств бюджета города Москвы планируется на три года направить около 1,3 трлн рублей, в том числе более 426 млрд рублей на 2021 год, свыше 418 млрд рублей на 2022 год и более 424 млрд рублей на 2023 год. Из них расходы инвестиционного характера составляют на три года 52,8 млрд рублей", - уточнил замруководителя департамента финансов города Москвы Александр Дукачев.

По его словам, более 75% от объема данной программы приходится на финансовое обеспечение образовательных услуг в общеобразовательных организациях, в колледжах и учреждениях дополнительного образования, а также услуг по присмотру и уходу в дошкольных группах образовательных организаций.

"В целом на трехлетку это 961,6 млрд рублей, в том числе на 2021 год это порядка 310 млрд рублей. За счет запланированных средств будут обеспечены в полном объеме государственные гарантии реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального, основного и среднего, общего образования в государственных и частных образовательных организациях, на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования. Также будут созданы условия для осуществления присмотра, ухода и содержания детей в дошкольных группах и образовательных организациях, организовано предоставление допобразования детей в государственных образовательных организациях", - сказал Дукачев.

Правительство столицы 3 ноября одобрило и внесло в Мосгордуму проект закона "О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов". Доходы столичного бюджета в 2021 году запланированы в объеме 2 трлн 642,74 млрд рублей, расходы - 3 трлн 152,75 млрд, дефицит - 510 млрд. В 2022-2023 годах доходы составят 2 трлн 895 млрд и 3 трлн 161,3 млрд соответственно, расходы - 3 трлн 235,6 млрд и 3 трлн 344,7 млрд, а дефицит - 340,6 млрд и 183,4 млрд рублей.