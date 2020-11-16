Аэропорт в Балаково под Саратовом реконструируют в рамках ГЧП

САРАТОВ, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Саратовской области намерены провести реконструкцию аэропорта в городе Балаково в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), с инвестором подписано соглашение. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Вице-губернатор - председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин подписал соглашение по сотрудничеству в проектировании и реконструкции аэропорта с предполагаемым инвестором АО "Металлургический завод Балаково". Проект будет реализован через механизмы государственно-частного партнерства", - говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил о планах реконструкции балаковского аэропорта. Аэродром был способен принимать самолеты и вертолеты, но с 2001 года он закрыт, на его территории действует посадочная площадка для производства авиаработ.

"В рамках федеральной части проекта предполагается проектирование и создание объектов аэродромной инфраструктуры. По инвестиционной составляющей - проектирование и создание технической территории аэропорта. Со стороны региона - проектирование и обустройство коммуникаций и автодорожного подъезда", - отмечается в сообщении.