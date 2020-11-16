Мишустин подписал распоряжение о приватизации аэропортов в Элисте и Магнитогорске

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о приватизации более 90 объектов, в числе которых аэропорты Элисты, Магнитогорска, а также компания - оператор аэропорта Грозного. Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"В соответствии с федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества", прогнозным планом (программой) приватизации федерального имущества и основными направлениями приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы <…> осуществить приватизацию находящихся в федеральной собственности акций (долей) хозяйственных обществ по перечню согласно приложению", - говорится в документе.

Всего в перечне указано 95 объектов, которые подлежат приватизации. В частности, среди них научно-исследовательский институт "Тест" в Санкт-Петербурге, Дальневосточное производственное объединение "Восход" в Хабаровском крае, аэропорт Элиста в Калмыкии, особое конструкторско-технологическое бюро "Омега" в Великом Новгороде, международный аэропорт Магнитогорск в Челябинской области, Троицкий йодный завод на Кубани, предприятие "Севмормонтаж" в Санкт-Петербурге, Сахалинская энергетическая компания, научно-производственное предприятие "Эталон" в Омске, "Электросвязь" и оператор аэропорта Грозный "Вайнахавиа" в Чечне.

Кроме того, запланирована приватизация издательско-полиграфического комплекса "Дальпресс" во Владивостоке, издательства "Кавказская здравница" в Минеральных Водах, издательства "Высшая школа" в Москве, издательства "Советская Кубань", Челябинского дом печати, а также Бийской машиноиспытательной станции и специального конструкторского бюро "Виброприбор" в Таганроге.