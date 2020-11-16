Экспорт иммунологических препаратов из Москвы вырос на 42% с начала 2020 года

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Объем экспорта столичных иммунологических продуктов за восемь месяцев 2020 года составил $9,56 млн, показав рост на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

"Положительной динамикой отметились иммунологические продукты, предназначенные для розничной продажи, - их экспорт вырос на 42% и составил $9,56 млн", - сказал руководитель департамента Александр Прохоров, слова которого приводит пресс-служба. По его словам, половина столичного экспорта фармацевтической продукции приходится на лекарственные средства, расфасованные в упаковки для розничной продажи, общая сумма составляет $98,86 млн, что на 75% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным пресс-службы, экспорт столичной фармацевтической продукции устойчиво растет с 2017 года. Тогда он был равен $211,81 млн, в 2018 году вырос до $252,12 млн, в 2019 году - до $261,95 млн. За восемь месяцев 2020 года экспорт московской фармацевтической продукции увеличился на 32% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил $197,8 млн.

Центр поддержки и развития промышленного экспорта "Моспром", подведомственный департаменту, провел исследование мирового потребления и производства фармацевтической продукции. Так, к 2030 году эксперты центра ожидают, что на Азиатско-Тихоокеанский регион будет приходиться 60% всех продаж фармацевтической отрасли. Специалисты связывают такой рост с "развитием секторов дженериков в Индии, растущим сектором НИОКР и производством активных ингредиентов в Китае, а также с "большим сектором здравоохранения и традициями инновационных фармацевтических препаратов в Японии".

Проведенный анализ позволил экспертам центра определить потенциальные рынки сбыта для московских фармацевтических производителей. "Например, ветеринарные вакцины обладают потенциалом на рынках Беларуси, Казахстана и Египта. Нерасфасованные антибиотики, кроме пенициллина и стрептомицина, могут найти своих потребителей в Бельгии, Швейцарии и Саудовской Аравии. А расфасованные лекарства с пенициллином или стрептомицином обладают потенциалом поставок в Беларусь, США и Китай", - отметила гендиректор центра "Моспром" Наталья Шувалова, слова которой привели в пресс-службе.