В РЖД заявили, что принимают меры по предотвращению экологического ущерба от схода вагонов

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. РЖД предпринимают оперативные меры по предотвращению экологического ущерба в результате схода грузового поезда во Владимирской области, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"ОАО "РЖД" предпринимает оперативные меры по предотвращению экологического ущерба в результате схода грузового поезда во Владимирской области. В результате схода цистерн грузового поезда произошел локальный разлив мазута. В целях предотвращения экологического ущерба железнодорожниками организованы работы по локализации места разлива (обваловка). На месте происшествия размещен временный экопост Горьковской железной дороги, оборудованный системой мониторинга экологических показателей и анализа проб грунта, воды и воздуха", - сказали в компании.

В РЖД добавили, что разрабатывается план ликвидации последствий для направления в природоохранные органы Владимирской области. Совместно с региональными властями прорабатывается схема организации временного хранения загрязненной почвы с места происшествия для последующей переработки.

Помощь родственникам погибшего

В РЖД пообещали, что окажут всю необходимую помощь родственникам погибшего в результате схода грузового поезда.

"При сходе вагонов грузового поезда на перегоне Новки-1- Тереховицы Горьковской железной дороги смертельно травмирован дорожный мастер Владимирской дистанции пути Лебедев Юрий Васильевич. ОАО "РЖД" выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Компания окажет всю необходимую помощь родственникам работника", - сказали в компании.

Об инциденте

В 14:07 мск на перегоне Новки-1 - Тереховицы Горьковской железной дороги произошел сход вагонов грузового поезда, один человек погиб. Ожидаются задержки пассажирских поездов, в РЖД создан оперативный штаб.