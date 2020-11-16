Власти Кубани заявили о сокращении на треть налоговых поступлений от турсферы

КРАСНОДАР, 16 ноября. /ТАСС/. Налоговые поступления в бюджет Краснодарского края, являющегося основным курортным регионом РФ, из-за пандемии коронавируса за девять месяцев 2020 года сократились на 34%. Об этом ТАСС в понедельник заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Туристическая отрасль в Краснодарском крае признана наиболее пострадавшей в период пандемии. Она имеет для экономики Краснодарского края мультипликативный эффект, так как параллельно с ней развиваются строительство, ресторанный бизнес и сфера услуг, малое и среднее предпринимательство. Вице-губернатор региона, курирующий экономический блок, Игорь Галась в июле сообщал, что потери бюджета Краснодарского края от простоя курортной отрасли и смежных с ней сфер из-за пандемии нового коронавируса достигали 20% от общей суммы налоговых поступлений.

"Насколько чувствительно отреагировала отрасль на кризис, связанный с пандемией в этом году, мы уже успели убедиться. Налоговые поступления от курортов в краевой бюджет за девять месяцев 2020 года упали на 34%. Это объяснимо: прием туристов из-за ограничительных мер начали практически на два месяца позже, с начала года на Кубани отдохнули более 10,5 млн человек - на треть меньше, чем в прошлом году. Чтобы компенсировать потери, мы ввели беспрецедентные меры поддержки", - сообщил глава региона.

Он отметил, что для поддержки отрасли в период пандемии в регионе действуют отсрочки и отмены по некоторым платежам в бюджет, снижение налоговых ставок, субсидии, льготные кредиты и займы, предусмотрены субсидии процентных ставок по кредитам на зарплату.

"Одна из важных мер - субсидия детским здравницам на ремонт: общая сумма - 200 млн рублей, в ближайшие дни начнется отбор организаций на ее получение. Вообще, инфраструктура детского отдыха - отдельная большая задача. Мы планируем инициировать на уровне федерации разработку схемы круглогодичной загрузки детских здравниц - этот вопрос необходимо обсуждать с главами всех субъектов страны", - добавил губернатор Краснодарского края.