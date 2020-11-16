Toyota отзывает в России почти 70 тыс. автомобилей

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель Toyota в России - "Тойота Мотор" - отзывает 69 тыс. 51 авто. Речь идет о 28 моделях транспортных средств, реализованных с 3 октября 2013 года по настоящее время, говорится в сообщении Росстандарта.

Отозваны будут такие автомобили, как Toyota Alphard, Camry, Fortuner, Highlander, Land Cruiser Prado, Land Cruiser 200, Lexus ES 350, Lexus GS 250, Lexus GS 350, Lexus GS 450H, Lexus GX 460, Lexus IS 200T, Lexus LC 500, Lexus LS 350, Lexus LS 460, Lexus LS 500, Lexus LS 600H, Lexus LX 570, Lexus NX 200T, Lexus RC 200T, Lexus RC 350, Lexus RX 200T, Lexus RX 350, Lexus RX 350L, RX 450H, Lexus ES 200, Lexus ES 250 и Lexus RX 200T.

"Причиной отзыва транспортных средств является то, что они оборудованы топливным насосом низкого давления, который расположен в топливном баке и создает давление в системе впрыска топлива двигателя. В указанных насосах может быть установлена крыльчатка, которая могла быть изготовлена из материала пониженной плотности, что может привести к поверхностному растрескиванию крыльчатки. В этой ситуации возможно проникновение топлива в материал крыльчатки, что может привести к ее деформации и в отдельных случаях произойти контакт крыльчатки с корпусом топливного насоса, что в свою очередь может повлиять на его работоспособность", - отметили в Росстандарте.

В ведомстве добавили, что это может повлечь за собой включение индикации на панели приборов неисправности двигателя и других предупреждающих индикаторов, возможна неравномерная работа двигателя, невозможность запуска двигателя, а также выключение двигателя в случае движения с невысокой скоростью.

На транспортных средствах, попадающих в программу отзыва, выполнят замену топливного насоса. Все работы будут бесплатными для владельцев, указали в Росстандарте.